الباطش: الشباب والرياضة تحرص على الاستثمار في الانسان

قال الدكتور عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة، للسياسات والتنمية الشبابية، إن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تحرص علي الاستثمار في الإنسان وخاصة شريحة الشباب ، إيماناً بأهمية دورهم حاضراً ومستقبلاً، وبمكانتهم كقوةٍ دافعة للابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل الاستراتيجيات ونماذج المحاكاة والخطط الوطنية إلى حقيقة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذي يحمل شعار "الواقع السياسي والاقتصادي المصري (رؤي - فرص -تحديات)"، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونيه والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وفي ختام المؤتمر أوصي المشاركون بورشة عمل (النظام السياسي المصري وتعزيز المشاركة السياسية) علي أهمية دور أعضاء نموذج محاماة مجلس الشيوخ بنشر الوعي بالمشاركة السياسية الديمقراطية بين المواطنين ، مراعاة الفروق بين الريف والحضر في عملية نشر الوعي والحث على المشاركة السياسية بين المواطنين ، انشاء مركز دائم خاص بالحوار الوطني بمشاركة الشباب والمصرين ، تفعيل دور الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وتقديم الدعم والحث على المشاركة الحزبية والنقابية الفعالة ، التوسع في مقرات الوحدات الحزبية لتغطية متكافئة بكافة الاحزاب على مستوى الجمهورية ، العمل على تعديل قانون الاحزاب لتنظيم العمل الحزبي بما يضمن جديدة الاحزاب وفاعليتها على ارض الواقع ،تكوين الائتلافات بين الاحزاب ذات الايديولوجية الواحدة ، نشر الوعي بحقوق الانسان وواجباته وحرية التعبير ومحدداتها والتي نصت عليها المواثيق والمعهدات الدولية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجه الاثر السلبي للإعلام الرقمي على اتجاهات الرأي العام،اعداد استراتيجية للحث على المشاركة السياسية للمواطنين قائمة على تنمية الوعي والاقناع والتفكير العملي الواقعي ،نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي واهمية تدريس مقرر التربية الاعلامية للشباب وذلك للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة في الاتصالات والمعلومات ، تخصیص درجات كحافز للطلاب نتيجة لمشاركتهم السياسية على غرار الحافز الرياضي ، دمج القيم والمعارف وتنمية الوعي السياسي بمقررات الموجودة بالفعل في المراحل الدراسية المختلفة.

وناقش المشاركون داخل ورشة عمل (صياغة مسودة لائحة تنظيم عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ) الاُطر العامة ومحددات اللائحة وقد تم صياغتها في عشرة أبواب متضمنه " التعريف بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ ،الهيكل التنظيمي داخل أجهزة النموذج ، الضوابط الخاصة بإجراء انتخاب الرئيس والوكيلين وهيئة مكاتب اللجان العامه ، الأدوات الرقابية المناط بعضو النموذج ممارستها ،تنظيم جلسات النموذج ، تنظيم إعداد مرابط للوقائع والمناقشات داخل الجلسة ، شئون العضوية وحالات انتهائها وإسقاطها ،تشكيل الأمانة العامه للنموذج ".