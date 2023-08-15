الشباب والرياضة تختتم فعاليات المؤتمر الأول لــ«نموذج محاكاة مجلس الشيوخ»

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء ، وقائع الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ،الذي يحمل شعار " الواقع السياسي والاقتصادي المصري ( رؤي - فرص -تحديات ) " ، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونيه والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية ، علي مدار خمسة أيام متتالية ، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة ، برعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

حضر الجلسة :" اللواء إسماعيل الفار ، رئيس قطاع الشباب ، النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ ،الدكتور عبدالله الباطش ، مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان الأسبق، الأستاذة إيمان عبدالجابر ، وكيل الوزارة للتعليم المدني ،الدكتور محمد السباعي ،عضو مجلس الشيوخ الدكتورة سهير عبدالسلام عضو مجلس الشيوخ ، الدكتور نجلاء حرب ، مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي ، الدكتور علوم حميدة ،مستشار وخبير شئون برلمانية بمجلس النواب ، الدكتور رأفت صبحي ، رئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب ، الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي ، الدكتور محمد حسن ، معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية ، الأستاذة راندا البيطار ، مدير عام برلماني الطلائع والشباب.

في مستهل كلمته، نقل اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب ، تحيات واهتمام الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، وسعادته البالغه بالنجاح الكبير لجميع المشاركين بالنموذج ، في تجربة فريدة ومنفردة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو خطوات ثرية لإعداد جيل قادر علي صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية ، وكذا التطلعات المضيئة للدولة المصريةالتي تعمل علي إعداد كوادر مستقبلية تساهم في بناء الجمهورية الجديدة .

وأشادت النائبة فيبي فوزي ، وكيلة مجلس الشيوخ ،برؤي واطروحات جميع المشاركين عن الواقع المصري الراهن ولاسيما في جانبيه السياسي والاقتصادي ، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع الخبراء والمتخصصين ، قدرة أعضاء نموذج المحاكاة علي لعب دور عضو مجلس الشيوخ بكفاءة ومهارة وبطريقة علمية وبمنهجية سليمة"

من جانبه ، قال الدكتور عبدالله الباطش ، إن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، تحرص علي الإستثمار في الإنسان وخاصة شريحة الشباب ، إيماناً بأهمية دورهم حاضراً ومستقبلاً، وبمكانتهم كقوةٍ دافعة للابتكار وتحقيق التنمية المستدامة ، وتحويل الاستراتيجيات ونماذج المحاكاة والخطط الوطنية إلى حقيقة.

وفي ختام المؤتمر أوصي المشاركون بورشة عمل ( النظام السياسي المصري وتعزيز المشاركة السياسية ) علي أهمية دور أعضاء نموذج محاماة مجلس الشيوخ بنشر الوعي بالمشاركة السياسية الديمقراطية بين المواطنين ، مراعاة الفروق بين الريف والحضر في عملية نشر الوعي والحث على المشاركة السياسية بين المواطنين ، انشاء مركز دائم خاص بالحوار الوطني بمشاركة الشباب والمصرين ، تفعيل دور الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وتقديم الدعم والحث على المشاركة الحزبية والنقابية الفعالة ، التوسع في مقرات الوحدات الحزبية لتغطية متكافئة بكافة الاحزاب على مستوى الجمهورية ، العمل على تعديل قانون الاحزاب لتنظيم العمل الحزبي بما يضمن جديدة الاحزاب وفاعليتها على ارض الواقع ،تكوين الائتلافات بين الاحزاب ذات الايديولوجية الواحدة ، نشر الوعي بحقوق الانسان وواجباته وحرية التعبير ومحدداتها والتي نصت عليها المواثيق والمعهدات الدولية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجه الاثر السلبي للإعلام الرقمي على اتجاهات الرأي العام،اعداد استراتيجية للحث على المشاركة السياسية للمواطنين قائمة على تنمية الوعي والاقناع والتفكير العملي الواقعي ،نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي واهمية تدريس مقرر التربية الاعلامية للشباب وذلك للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة في الاتصالات والمعلومات ، تخصیص درجات كحافز للطلاب نتيجة لمشاركتهم السياسية على غرار الحافز الرياضي ، دمج القيم والمعارف وتنمية الوعي السياسي بمقررات الموجودة بالفعل في المراحل الدراسية المختلفة.

وناقش المشاركون داخل ورشة عمل (صياغة مسودة لائحة تنظيم عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ) الاُطر العامة ومحددات اللائحة وقد تم صياغتها في عشرة أبواب متضمنه " التعريف بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ ،الهيكل التنظيمي داخل أجهزة النموذج ، الضوابط الخاصة بإجراء انتخاب الرئيس والوكيلين وهيئة مكاتب اللجان العامه ، الأدوات الرقابية المناط بعضو النموذج ممارستها ،تنظيم جلسات النموذج ، تنظيم إعداد مرابط للوقائع والمناقشات داخل الجلسة ، شئون العضوية وحالات انتهائها وإسقاطها ،تشكيل الأمانة العامه للنموذج ".

واستعرض المشاركون داخل ورشة عمل محور (الرؤي والطموحات والتحديات الاقتصادية ) بأن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل هو التحدي الأكبر أمام الإقتصاد المصري حاليا ، حيث تبني الدولة العديد من البرامج والسياسات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي أبرزها " المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052 ، مبادرة تعميق التصنيع المحلي تماشيا مع رؤية مصر 2030 ، المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحسين جودة حياة المواطنين بوجه عام " ، مع إجراء العديد من المناقشات لاوراق العمل نتج عنها التوصيات التالية ، تحقيق التكامل الصناعي بين المحافظات علي المستوي المحلي وإقامة مجمعات صناعية متطورة ،تعزيز سياسة الحياد التنافسي لجذب الاستثمار ،زيادة عدد المصانع المخصصة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية .

وأعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة بالفرصة التي أتاحها المؤتمر لهم لتجسيد دور أعضاء مجلس الشيوخ وممارسة الحوار واتخاذ القرارات المهمة و الإثراء العلمي والمعرفي الذي حصلوا عليه من خلال المحاضرات والنقاشات والورش العمل المقدمة خلال المؤتمر ، وتشجيعهم على المشاركة في مؤتمرات مماثلة في المستقبل والاستمرار في تعزيز التواصل والحوار في مجال مجلس الشيوخ أو المجالات ذات الصلة ، أن النموذج قدم لنا كل ما نحتاج إليه لنصبح أفضل ٠٠٠ فطموحاتنا بلا حدود وماضون في تحقيق المزيد من الإنجازات نحو الجمهورية الجديدة.