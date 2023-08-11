الشباب والرياضة تُطلق فعاليات المؤتمر الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ غداً

تُطلق وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، غدًا السبت ، فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ،الذي يحمل شعار " الواقع السياسي والاقتصادي المصري ( رؤي - فرص -تحديات ) " ، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونيه والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية، خلال الفترة من 12 لــ 16 أغسطس الجاري، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة .

يرأس المؤتمر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، حيث أكد على : " أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ يُعَّد مدرسة سياسية تثقيفية لتدريب و تأهيل الشباب من سن 25 لـ 40 عاماً على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري بمنهجية متكاملة ومستدامة ، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبراتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي.

وأشار "صبحي " أن المؤتمر يهدف إلي افساح المجال لرؤي واطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن ولاسيما في جانبيه السياسي والاقتصادي ، حيث تركز جلساته العامة وورش العمل حول النظام السياسي المصري وتعزيز المشاركة السياسية ، والرؤي والطموحات الاقتصادية للتنمية الشاملة والمستدامة وكذا التحديات الاقتصادية في إطار التنمية .

الجلسات تستهدف التدريب على اختصاصات المجلس

كما تجسّد الجلسات تدريب المشاركين على اختصاصات مجلس الشيوخ وضوابط وضع مسودة لائحة تنظيم عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، واستعراض أوراق العمل والمداخلات التي أعدها المشاركون داخل الجلسات وورش العمل .

وأضاف وزير الشباب، أن مشاركة الشباب في نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية تعكس نهجاً راسخاً في توجيهات القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان ، وتعزيز مشاركتهم في التنمية، وتمكينهم وتوفير البيئة المحفزة للإبداع وجميع الإمكانات اللازمة لتحقيق الريادة والتميز بشتى المجالات .

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن ثقته بقدرات أعضاء النموذج وأفكارهم الخلاقة التي ستثري الجلسات العامة للمؤتمر ، وحثهم على المشاركة الفاعلة داخل ورش العمل وعدم التردد في تقديم أفكارهم ومقترحاتهم ورؤاهم نحو استشراف المستقبل بفكر استباقي، يترجم مسيرة نجاح وتميز الجمهورية الجديدة الداعمه للشباب المصري في كافة المجالات .