اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

نظَّمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الذي يحمل شعار "الواقع السياسي والاقتصادي المصري ( رؤي - فرص -تحديات)"، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونيه والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية ، وتستمر فعالياته حتي الــ 16 أغسطس الجاري، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة .

ويهدف المؤتمر إلي إفساح المجال لرؤي واطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن ولاسيما في جانبيه السياسي والاقتصادي ، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع الخبراء والمتخصصين للوصول إلي تعزيز وتعميق قدرة أعضاء نموذج المحاكاة علي لعب دور عضو مجلس الشيوخ بكفاءة ومهارة وبطريقة علمية وبمنهجية سليمة.

ويشهد المؤتمر جلسة افتتاحية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وثلاث جلسات اخري، تتضمن عدد من المحاور أبرزها :"النظام السياسي المصري وتعزيز المشاركة السياسية بحضور الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب السابق ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني.

والجلسة الثانية حول الطموحات الاقتصادية للتنمية الشاملة والمستدامة ، التحديات الاقتصادية في إطار التنمية ، بحضور الدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ، وهاني سري الدين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ.

أما الجلسة الثالثة فتأتي بعنوان "اختصاصات مجلس الشيوخ وضوابط وضع مسودة لائحة تنظيم عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ"، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، والدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور علوم حميدة مستشار وخبير شئون برلمانية لمجلس النور والمهندس محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ.