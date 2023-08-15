بعد إعلان بنك مصر، بخصوص وظائف خالية بمرتبات مجزية، يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط التي تطلبها الوظائف التي أعلن عنها البنك، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التوظيف "لينكد إن".

وظائف بنك مصر

شروط الحصول على وظائف بنك مصر:

- قادر على فهم وإظهار التفكير التصميمي المنهجي.

- القدرة على تصميم الحلول التي تحل المشاكل على مستويات متعددة من الحجم.

- خبرة لا تقل عن عام في بناء أنظمة التصميم والمساهمة فيها في المؤسسات، مع خبرة في الخدمات المصرفية كونها ميزة إضافية.

- تقديم دراسات حالة في المنظمات المتوسطة أو كبيرة الحجم، مثل تصميم المنتج

- التمكن من مبادئ التصميم المرئي

- مهارات استثنائية في التعامل مع الآخرين تعاونية وإبداعية.

- مهارات اتصال ممتازة مع القدرة على التطوير.

- قادر على فهم عمليات التصميم والآثار المترتبة على التصميم سريع الاستجابة وإرشادات الوصول.

- القدرة على إدارة العمل الخاص بشكل مستقل.

ومن يرغب في الحصول على وظائف بنك مصر، التقدم من خلال إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم على الصفحة الرسمية ابخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف "لينكد إن".