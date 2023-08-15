الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 10.03 نقاط ليبلغ مستوى 7123.88 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.14 %.

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم الكويتية نحو 129.4 مليون سهم عبر 8783 صفقة نقدية بقيمة 25.8 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى الأسهم الكويتية بنحو 20.64 نقطة ليبلغ مستوى 5782.94 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.36 % من خلال تداول 64.3 مليون سهم عبر 3063 صفقة نقدية بقيمة 7.18 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بواقع 6.60 نقاط ليبلغ مستوى 7826.92 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 % من خلال تداول 65.17 مليون سهم عبر 5720 صفقة بقيمة 18.6 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) فى الأسهم الكويتية بمقدار 5.80 نقاط ليبلغ مستوى 5785.90 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.10 % من خلال تداول 42.5 مليون سهم عبر 2097 صفقة نقدية بقيمة 6.17 ملايين دينار كويتي.

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على تباين

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,959.43 نقطة بانخفاض وقدره 4.41 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.00 نقطة بارتفاع وقدره 0.50 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و625 ألفًا و302 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 907 آلاف و63 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 73 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4763.26 نقطة مرتفعًا بـ 0.8 نقطة وبنسبة 0.02 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4762.42 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و260 ألفًا و36 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 47.4 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و393 ألفًا و588 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7%، لتصل عند مستوى 2405.72 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2060 صفقة.