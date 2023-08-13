مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر العام فى بورصة قطر خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع بمقدار 42.36 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.39 %، ليصعد إلى مستوى 10777.99 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول فى بورصة قطر 159 مليونًا و847 ألفًا و327 سهمًا، بقيمة 334 مليونًا و633 ألفًا و281.564 ريالًا، نتيجة تنفيذ 11121 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة فى بورصة قطر، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.44%، لتصل عند مستوى 2432.39 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1513 صفقة.

بورصة البحرين تقفل على ارتفاع

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم تعاملاته عند مستوى 1,972.85 بارتفاع بلغ قدره 0.59 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 769.12 بارتفاع قدره 4.57 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة، أربعة ملايين و241 ألفًا و240 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 922 ألفًا و21 دينارًا تم تنفيذها من خلال 120 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يرتفع بنسبة 0.25 %

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4768.87 نقطة مرتفعًا بـ 11.7 نقطة وبنسبة 0.25 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4757.21 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 944 ألفًا و796 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 46.7 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و771 ألفًا و862 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة طفيفة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.94 مليار ريال عُماني.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

البورصة المصرية

أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات كافة، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى 1.214 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.1 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على ارتفاع نسبته 0.82% ليبلغ مستوى 17856.07 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.55% مسجلًا 3599.46 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.72% لينهي التعاملات عند مستوى 5324.93 نقطة.