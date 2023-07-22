اندلاع حريق داخل شقة سكنية في العمرانية

سيطرت الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع فوق الارضى بشارع اللبودي من ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع اللبودي من ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتى إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الرابع فوق الأرضى وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات ، وتوالت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحريق

وفى سياق اخر أمرت النيابة العامة بحبس تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح نارى وطلقات بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح نارى وطلقات بمنطقة المطرية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية من الحشيش المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.