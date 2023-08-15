نتائج مُبهرة لحملة أمنية في محافظات الجمهورية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه حملة مُكبرة لضبط كافة المُجرمين في كافة مُحافظات الجمهورية.

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مديرية أمن الدقهلية

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") .. بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمنهور ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (شخصين "له معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دسوق.. وبحوزتهما (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول–سلاح أبيض).

مديرية أمن القليوبية

ضبط (شخص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- سلاح أبيض– مبلغ مالى- هاتف محمول).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (شخص "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو"- سلاح أبيض– مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (شخص "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو"- سلاح أبيض– مبلغ مالى- هاتف محمول).

فى مجال ضبط قضايا الإتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الإجتماعى

ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لإدارتهما صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك وتليجرام" يقوما من خلالها بالترويج لبيع مواد مخدرة مقابل مبالغ مالية والتربح من خلالها.. وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة والمؤثرة - مبلغ مالى–2 هاتف محمول).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية..وبحوزته (كمية لمخدرالحشيش - مبلغ مالى –هاتفمحمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات إترفوا بقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.