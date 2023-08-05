خبير قانوني يكشف عن أول جريمة نصب في التاريخ الحديث

قال المستشار غلاب الحطاب، الخبير القانوني، إن الطمع هو الأب الشرعي لجرائم نصب، والطماع والنصاب وجهان لعملة واحدة، فالأول لديه إرادة طامعة، والثاني لديه إرادة آثمة تريد سلب أموال المجني عليه.

جريمة نصب شريك بها الطماع والنصاب

وتابع "الحطاب"، خلال برنامج "محامي الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الطماع يريد كسب الكثير من الأموال بصورة غير منطقية، والنصاب يريد الاستيلاء على أموال الطماع بكل الصور الممكنة، مشيرًا إلى أن جرائم النصب من الجرائم صعبة الإثبات، لما يتمتع به النصاب بالكثير من الذكاء.

وأضاف أن النصب جريمة قديمة حديثة، وأول جريمة نصب في التاريخ الحديث، حدثت في أوائل القرن الـ19، حيث كان هناك مهاجرًا أوروبيًا إلى أمريكا التي كانت في هذا الوقت أرض الأحلام، وطبع كروت وملصقات ووزعها على الأشخاص وخلافه، وكان يروج بأنه يعطي أرباح تقدر بنسبة 100% بصورة غير معقولة، ولكي يحبك جريمة النصب قام بتسخير مجموعة من الأشخاص ، تتحدث على أنه اكتشف منجم ذهب، وغير قادر على استخراج الذهب، ويريد شراء المعدات اللازمة لاستخراج الذهب، فبدأ الناس تتوافد عليه للحصول على عائد يقدر بـ100%.

ولفت إلى أن هذا النصاب جمع الكثير من الدولارات، وفجأة اختفى، ومن هناك بدأت فكرة النصاب والمستريح، مشيرًا إلى أن السبعينات شهدت ما يسمى بتوظيف الأموال، واستسهل الناس الكسب السريع غير المنطقي.