الفنان شيبة يشيع جثمان والدته ويذبح خروف صدقة على روحها بالإسكندرية

شيع العشرات جثمان والدة الفنان أحمد شيبه، إلى مثواه الأخير، اليوم الثلاثاء، بمقابر الأسرة في ام كبيبة بمنطقة القبارى غرب الاسكندرية .

وسيطرت ملامح الحزن والقهر على الفنان أحمد شيبة ، تأثرًا بوفاة والدته، وذلك وسط حضور الأهالي والمقربين لتشييع الجثمان بمقابر العائلة بمدافن ام كبيبة بالورديان .انهار الفنان أحمد شيبة، بالبكاء أثناء خروج جثمان والدته بعد أداء صلاة الجنازة عليها فى منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية.

وأدى الجميع صلاة الجنازة على الفقيدة التي توفيت أمس ، بحضور أحمد شيبه وأسرته وأحمد الكاس لاعب كرة القدم المعروف، وأقيمت صلاة الظهر والجنازة على الراحلة بمسجد حسان شارع الكس امام كوبرى 27 بمنطقة القبارى، مسقط رأس الفنان أحمد شيبه، فيما تم دفنها بمقابر العائلة بأم كبيبة في الورديان، والعزاء بالقبارى شارع المكس امام كوبرى ٢٧.وعقب انتهاء صلاة الجنازة وخروج جثمان والدته تم ذبخ خروف أمام المسجد كصدقة على روحها .

كان جثمان والدة الفنان أحمد شيبة قد وصل إلى مسجد القباري في الاسكندرية لتشييعها إلى مثواها الأخير، وكان احمد شيبة نعى والدته عبر حسابه على موقع فيس بوك من خلال نشر صورة لهما سويا، وعلق عليها بكتابة: "مع السلامة يا أمي ربنا يسامحك ويرحمك يا رب".

وقام المقربون من الفنان احمد شيبه، بذبح خروف على روح الفقيدة ،وذلك أثناء خروج الجثمان من مسجد حسان بعد صلاة الجنازة عليه.

وأمهل الموت الفنان شيبه عام فقط على وفاة شقيقه محمود شيبه الذي توفى في سبتمبر من العام الماضي، ليفقد والدته اليوم بعد أقل من عام من وفاة شقيقه.