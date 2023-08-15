والدة أحمد شيبة ملامح طيبة ووجه بشوش.. الحزن يسيطر على الجميع

رحلت والدة الفنان أحمد شيبة، داخل إحدى المستشفيات بالإسكندرية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة والدة أحمد شيبة

وعُرفت والدة المطرب أحمد شيبة، بملامح طيبة ووجه بشوش، التي رحلت منذ ساعات، وتوفت بعد صراعها الطويل مع المرض، وحزن الجميع على فراقها.

ولفظت والدة المطرب أحمد شيبة، أنفاسها الأخيرة بعد نقلها إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية، ونعى شيبة وفاة والدته، بكلمات مليئة بالحزن على فراقها، بعد رحلتها الطويلة مع المرض.

واشتهرت والدة الفنان أحمد شيبة، بتقديمها محتوى كوميدي على "فيسبوك" رفقة حفيدها محمود، ونعى محمود جدتها عبر صفحته الشخصية، كاتبًا: "الحاجة الحلوة اللي في حياتي راحت والنبي ادعولها بالرحمة والمغفرة".

بخفة ظلها وطيبتها، هكذا اشتهرت والدة الفنان أحمد شيبة، التي جعلت الجميع يحزن لرحيلها، وكأنها والدتهم، حزن كبير سيطر على الكثير من متابعي والدة الفنان أحمد شيبة بعد وفاتها.

والدة الفنان أحمد شيبة

كانت قد انتهت أسرة الفنان احمد شيبة، من إجراءات تشييع جثمان والدته صباح اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من منطقة القباري بمحافظة الإسكندرية، علي أن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة، ويقام العزاء أمام منزل الراحلة بعد صلاة المغرب.