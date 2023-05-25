أحمد شيبة يطرح أغنيته الجديدة "من غير سلام" الليلة

يستعد المطرب الشعبى أحمد شيبة، لطرح أحدث أغانيه، بعنوان “من غير سلام” وذلك الليلة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

وتعاون “شيبة” من خلال أغنية “من غير سلام” مع كل من خالد سلطان وسامح الكومى والتوزيع إسلام شيبسى.

وكان أحمد شيبة طرح أخيرًا أغنية "أنا بابا"، من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيرى.

وتقول كلماتها: "أنا نازل يابنى سوقكم.. أنا جاى لوحدى أسوقكم.. أنا طول العمر راكب.. طول عمرى كبير وفوقكم.. أنا كنت سايبكو حبة.. أنا جيت كلة استخبي.. لو مهما عملتو برضه.. مش حمل معايا قالبة".

أحمد شيبة

يذكر أن آخر الاصدارات الغنائية للمطرب أغنية "القلب جالو هبوط"، من كلمات وألحان خالد سلطان.

وكان أحيا المطرب أحمد شيبة، ثانى ليالى سهرات احدى خيمات بمدينة الشيخ زايد، وذلك ضمن خريطه حفلات رمضان 2023، وسط حضور نجوم الفن، والذى حملت معه لافتة "كامل العدد".

وقدم "شيبه"، مجموعة كبيرة من الأغانى المتنوعة لنخبة من المطربين والمطربات القدامى وأغانيه الحديثة مثل: "حبيبى زى القمر، أه لو لعب يا زهر، زى العسل، أنا مش هافيه، أنا شعرى شاب من العذاب والجراح، يا بنت السلطان، 100 وش، أنا مش فاضلكوا، يعلم ربنا، ألف ليله وليله، سواح" وغيرها.

أحمد شيبة

وفى سياق متصل قام كل من المطرب الكبير إيهاب توفيق والمطرب أحمد شيبه بغناء أغنيتين سوياً وهما «جانا الهوا_ وسيرة الحب» بطريقة الديو الغنائى على خطى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم، حيث نالوا إعجاب واستحسان كافه الحاضرين.

أحمد شيبة

أحمد شيبة وإيهاب توفيق

وحضر هذا الحفل نخبه من الفنانين والإعلاميين وصفوه من رجال وسيدات المجتمع، أبرزهم: النجم إيهاب توفيق، الفنان شريف باهر، والفنانه منى فاروق، والمطرب الشاب أحمد الحصرى، المنتج هشام أبو شهبه، الإعلامتين نهال الشناوى وهدير الشناوى، الموسيقى مودى كامل، على غزلان وآخرين، وذلك بعدسه المصور الفوتوغرافى طارق محمد.

آخر أعمال المطرب أحمد شيبة

يذكر أن يعرض لـ "شيبة" الآن الأغنية الدعائية «وأهى دنيا»، وهى من كلمات هانى فؤاد، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقي وماستر مصطفى أبو ريا، من مسلسل «ضرب نار» للنجمه ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضى وآخرين، والذى يعرض منذ بداية الشهر الكريم على المائدة الرمضانية فى هذا الماراثون الدرامي.