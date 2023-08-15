إنهيار الفنان أحمد شيبة أثناء وداع والدته بالإسكندرية

تعرض الفنان احمد شيبة، لحالة إنهيار عقب دخوله لإلقاء نظرة الوداع لوالدته، قبل استلام الجثمان استعدادا لتشيع جثمانها، ليدخل فى حالة بكاء شديد مرددًا لها الدعاء بالمغفرة وقائلا " هتوحشينى يا ست الحبايب".

كانت قد انتهت أسرة الفنان احمد شيبة، من إجراءات تشييع جثمان والدته صباح اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من منطقة القباري بمحافظة الإسكندرية، علي أن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة، ويقام العزاء أمام منزل الراحلة بعد صلاة المغرب.

رحلت والدة الفنان أحمد شيبة، داخل أحد المستشفيات بالإسكندرية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن شيبة، أن صلاة الجنازة ستكون في مسجد حسان، بشارع المكس، بجوار كوبرى «باب 27» بالقباري، عقب صلاة ظهر

وخلال حديث أخمد شيبه لـ" الوفد" أكد أنه في حالة حزن شديدة، مضيفا «فقدت اليوم أعز إنسانة في الوجود فلم تكن بالنسبة لي أم فقط بل كانت كل شيء في الحياة وحضر مع أحمد شيبة نجليه، محمود ومحمد، وشقيقه الأكبر شيبة شيبة.

كان الفنان احمد شيبة وصل واسرته الى المستشفى مساء امس ينتظر أمام مستشفى خاص، بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وذلك لاستلام جثمان والدته التي وافتها المنية منذ ساعات، بعد مرورها بأزمة صحية، ووصل شيبة إلى المستشفى فور إبلاغه بوفاة والدته، ودخل في حالة حزن شديدة نظرا لارتباطه بها.

كان أحمد شيبة قد نعى والدته عبر حسابه على موقع فيس بوك من خلال نشر صورة لهما سويا، وعلق عليها بكتابة: "مع السلامة يا أمي ربنا يسامحك ويرحمك يا رب".

الجدير بالذكر ان المطرب الشعبي أحمد شيبة، قدم مؤخرا أغنية "اللي من دمك"، بمشاركة المطرب عبد الباسط حمودة، و الفنان محمد هنيدي، وعرضت ضمن أحداث فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدى والذى يعرض حالياً في السينمات.

وأحيا أحمد شيبة حفلاً غنائياً بمشاركة المطرب حمادة مجدى، بأحد الشواطئ السياحية بالساحل الشمالى الأسبوع الماضى، وقدم كل منهما باقة من أغانيهما التى اشتهرا بها منها "اه لو لعبت يا زهر وانا مش فاضيلكو وبسكوتاية والفرح فرحنا ادينى قلبك وضيعنا" وغيرها من الأغانى.

وسبق وأن كشف المطرب أحمد شيبة، تفاصيل الحالة الصحية لوالدته بعد تدهورها ودخولها أحد المستشفيات، وقال أمي بين إيدين ربنا ومحجوزة في مستشفى بالإسكندرية.. يا ريت الجمهور يدعيلها.

وتابع أحمد شيبة: كل الكرم اللي ربنا رزقه ليا بسبب أمي ورضاها، فيارب مشوفش فيها أي حاجة وحشة من غيرها مش هعرف أعيش.