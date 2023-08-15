موعد طرح لقاح كورونا الجديد وسبل الوقاية

أثار متحور فيروس كورونا COVID-19 الذعر بالعالم لكونه سريع الانتشار، ويسمى EG.5 وتم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة منذ شهور.

وبحسب موقع"People"، فإن المتحور يحتوي على طفرة معينة في بروتين السنبلة المعروف بتجنب بعض المناعة التي يحصل عليها الشخص بعد الإصابة أو التطعيم.

الإحصائيات الأخيرة

وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فأن البيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الفترة من 23 يوليو إلى 5 أغسطس أن 17.3٪ من حالات كورونا COVID-19 الجديدة على مستوى البلاد سببها EG.5 - المعروفة أيضًا باسم "Eris" - ارتفاعًا من 7.5٪ الأسبوع الأول من يوليو.

كما أكد خبراء الصحة إن EG.5 لا يسبب مرضًا أكثر خطورة ويرتبط بأعراض مشابهة لمتغيرات XBB.

وطمأن الأطباء، المواطنين بإن المتغير الجديد لا ينبغي أن يكون مصدر قلق كبير، ومع ذلك ، حث هؤلاء الأشخاص المعرضين بشكل خاص للإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19 الشديدة - بما في ذلك كبار السن وذوي الحالات الطبية المعينة - على توخي المزيد من الحذر والتأكد من حصولهم على الاختبارات والأدوية المضادة للفيروسات. بالإضافة إلى ذلك ، نصح هؤلاء الأفراد بالتفكير في ارتداء قناع وممارسة التباعد الاجتماعي.

لقاح كورونا الجديد

ومن المقرر طرح لقاح كورونا COVID الجديد ، المقرر طرحه في الخريف ، يعتمد على متغيرات XBB ، وبالتالي يجب أن يوفر مناعة جيدة لـ EG.5يتعامل بشكل جيد بين هذا اللقاح ومتغير EG.5، بالإضافة إلى متغيرات XBB الأخرى التي يتم تداولها الآن.

كما تعزز الفيتامينات المعهودة كفيتامين E وفيتامين C و A التي تقوي الجهاز المناعي في الجسم، سبل مواجهة المرض، وتعمل كسبل للوقاية من المتحور EG.5 الجديد.