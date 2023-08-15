مكافحة كورونا: حقنة الأنفلونزا جريمة طبية بكل المقاييس (فيديو)

كشف الدكتور حسام الحسيني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن أعراض المتحور الجديد “إيريس”، موضحا أن من عمرهم 65 سنة فيما فوق أو من يعانون من أمراض مزمنة ودرجة حرارة مرتفعة على مدار 24 ساعة مع عدم استجابة للعلاج، عليهم زيارة الطبيب المتخصص والقيام ببعض التحاليل و أهمها صورة الدم و مسحة، و بداية العلاج النوعي.

وأوضح "الحسيني"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن بالنسبة للشباب الذين يعانون من درجة حرارة مرتفعة نطلب منهم الراحة و شرب السوائل الدافئة و علاج الأعراض بأدوية خافضة للحرارة مثل مجموعة باراسيتامول.

المسئول الأول عن انتشار الفيروس هو المصاب

وأضاف، أن المسئول عن انتشار الفيروس هو المصاب لذلك شدد على ضرورة راحته بالمنزل و عدم اختلاطه مع من حوله، مؤكدا على ضرورة ارتداء الكمامات مع مراعاة تغييرها كل 8 ساعات في حالة النزول أو الخروج للضرورة القصوى، مضيفا أن العلاج أصبح أسهل الأن.

الإنفلونزا عائلة وكورونا عائلة أخرى بالرغم من تشابه الأعراض

وأشار، إلى أنه لا يوجد فيروس بدون تحور، موضحا أن الإنفلونزا عائلة و الكورونا عائلة أخرى بالرغم من تشابه أعراضهم، و يجب القيام بالفحوصات و التحاليل لتحديد المرض و كيفية علاجه و خاصة لأن أغلبية الأدوية تختلف من فيروس للأخر.

وأشار إلى أن حقنة الأنفلونزا التي يلجأ لأخذها البعض للقضاء على التعب، شديدة الخطورة و لا يوجد قانون يجيز استخدامها و تعتبر جريمة طبية، معقبا: "حقنة الانفلونزا جريمة".

هذا النوع من الحقن موجود بالصيدليات و ليس له صلة بمصل الانفلونزا

وأشار إلى أن هذا النوع من الحقن موجود بالصيدليات و ليس له صلة بمصل الانفلونزا الذي يعمل على الوقاية، مشددا على أهمية اتخاذ مصل الأنفلونزا فهو أمن و ضروري خاصة للأكثر عُرضة للفيروس، معقبا: "هناك توجه عالمي بأن يكون مصل الأنفلونزا و الكوفيد بلقاح واحد سنوي".