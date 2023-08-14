متحور كورونا الجديد.. طرق الوقاية منه وأعراضه

أصيب أكثر من مليون شخص بمتحور كورونا الجديد GE5، كما توفى 3100 حالة حول العالم، الأمر الذي أثار حالة من القلق بسبب سرعة انتشاره في دول عدة، وحتى الآن لم يصل المتحور مصر وفقًا لبيان وزارة الصحة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيانات رسمية، أنّ متحور كورونا الجديد ظهر في صورتين، ويعتبر من متحورات أوميكرون EG.5 وEG. 5.1.

طرق الوقاية من المرض وفقًا لمنظمة الصحة العالمية:

وفي السطور الآتي نستعرض طرق الوقاية من المرض وفقًا لمنظمة الصحة العالمية:

ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والتجمعات.

تغطية الفم بسبب الرذاذ الذي يخرج من الآخرين أثناء السعال أو العطس.

غسل اليدين باستمرار وخاصة قبل تناول الطعام.

تجنب التدخين أو الجلوس في مكان المدخنين.

الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، والتي تعمل على تعزيز المناعة.

تناول المياه باستمرار حتى لا يحدث جفاف للجسم.

ممارسة التمارين الرياضية باستمرار والمشي الذي يعد أفضل أنواع الرياضة.

التطعيم ضد الإنفلونزا لأنها تعمل على مقاومة الجسم ويمنع الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5، وخاصة تطعيم الإنفلونزا الرباعي.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد:

حمى.

سعال مستمر.

سيلان الأنف.

تغير في حاسة التذوق أو حاسة الشم.

شعور بالتعب والإنهاك.

التهاب الحلق.