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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف علي البلد المستضيف للبطولة العربية 2024

البطولة العربية
البطولة العربية

قال عادل كريّم المنسق الإعلامي ببطولة كأس الملك سلمان (النسخة الأخيرة من كأس العرب) إن النسخة المقبلة ستقام في قطر.

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وقال كريّم أثناء استضافته ببرنامج (صباحكم رياضة) مع الإعلامي هاني حتحوت على إذاعة الشباب والرياضة: "بعد انتهاء منافسات البطولة في السعودية تم الاتفاق في الاتحاد العربي على أن تقام النسخة المقبلة في قطر"

 

وأتبع المنسق الإعلامي لـ٦ مباريات في البطولة "الاتحاد العربي يسعى لإقامة البطولة بشكل سنوي، باعتبارها فرصة لإعداد الفرق باحتكاكات قوية قبل بداية الموسم في الدول المختلفة، ومازال يدرس كيفية فصل النسخة المقبلة عن الأوليمبياد"

 

وأتم "إقامة البطولة في أغسطس في قطر يمثل تحديًا بسبب درجات الحرارة المرتفعة، بعكس أبها والطائف اللذين تميزا بمناخ رائع"