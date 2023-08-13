رسمياً .. الأهلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية لكرة السلة

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة اليوم الأحد مشاركة فريقي الأهلي والاتحاد السكندري بشكل رسمي في النسخة القادمة في منافسات البطولة العربية والتي تقام في قطر.





ومن المقرر أن تقام البطولة العربية للأندية لكرة السلة خلال الفترة من 1 أكتوبر المقبل، وحتى 15 من الشهر ذاته في دولة قطر ، والتي يُنظمها نادي قطر القطري.

وقال وائل لطفي المدير التنفيذي للاتحاد العربي لكرة السلة أنه تأكد مشاركة الأهلي والاتحاد السكندري من مصر في النسخة القادمة من البطولة. وكان النادي الأهلي شارك في آخر نسختين من البطولة العربية، حيث أنه حقق لقب البطولة لأول مرة في تاريخه عام 2021، ولكنه خسر لقب النسخة الأخيرة في النهائي أمام الكويت الكويتي.

حامل اللقب ..

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري السوبر المصري في آخر نسختين، بينما نادي الاتحاد احتل وصافة البطولة في عامين متتاليين.

وكانت أتجھت أنظار جماھیر الكرة المصري الفترة الأخیرة نحو كرة السلة التي أتجھت للإحتراف على خطى كرة القدم، بسبب إنتقال العدید من اللاعبین من أندیتھم لآخرى وأخرھم مصطفى مكاوي " كیجو" لاعب الزمالك السابق والذي أنتقل لصفوف الأھلي ، وقبل ذلك أحمد إسماعیل لاعب الأھلي الذي أنتقل للزمالك ، وأنس أسامة الذي رحل عن الزمالك وأنضم لصفوف الاتحاد السكندري.

ولم یقف الأمر على لاعبي كرة السلة فقط بل أنتقل العدید من المدربین من أندیتھم إلى أندیة آخرى وعلى رأسھم أحمد مرعي الذي رحل عن الاتحاد السكندري وتولى مهام تدريب الزمالك . كما رحل عن صفوف الزمالك المدرب الإسباني أوجستي بوش الذي تولى مهام تدريب الأهلي.

واتخذت كرة السلة مساحة كبيرة لدى الجماهير بسبب الصفقات القوية التي تبرمها الأندية ، كما أن المنافسة أصبحت قوية للغاية في كرة السلة خاصة بين أندية القمة في اللعبة الأهلي والزمالك والإتحاد السكندري والجزيرة . وأصبحت عقود لاعبي كرة السلة في الأندية المصرية قريبة للغاية من لاعبي كرة القدم، كما أن المبارايات اصحبت تأخذ متابعة كبيرة للغاية بعدما تم بثها بشكل مباشر عبر قنوات التلفاز.