OWN تطلق منصة لرقمنة بيع وشراء العقار في مصر

أعلنت شركة OWN للحلول التسويقية والاستثمارية عن إطلاق منصتها الرقمية المتخصصة للسوق العقاري، بهدف تحويل عملية بيع وشراء العقار لخطوات رقمية سهلة وبسيطة.

قال هشام الصافي المدير التنفيذي لشركة OWN، إن المنصة التي أطلقتها الشركة عبار عن منصة رقمية تستهدف تحويل تجربة البحث وشراء العقار من عمل روتيني إلى رحلة مثيرة.

أضاف الصافي قائلا: "لقد طورنا منصة شاملة مصممة لجعل العملية سلسة وممتعة، وتمكن المستخدمين من اختيار العقار المناسب بخطوات بسيطة، واعتمادا على قاعدة كبيرة من البيانات عن العقارات من مشروعات متنوعة بالتعاون مع مطورين عقاريين مختلفين".

أوضح المدير التنفيذي، أن الشركة تتعاون مع العديد من المطورين الموثوق بهم في جميع أنحاء مصر، مما يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من العقارات السكنية و الطبية و الادارية و السياحية و الفندقية و التجارية، والتي تغطي مناطق من السواحل الشمالية إلى قلب الجنوب، وبغض النظر عن التفضيلات أو الموقع الجغرافي ، فإن منصة OWN تلبي احتياجات الجميع.

يرى الصافي أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة إلا أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية.

وقال "لذلك أدركنا الفرصة لإنشاء تطبيق سهل الاستخدام وآمن ومحدث في الوقت الفعلي وسهل الاستخدام ليكون اداة الباحثين عن شراء العقارات بخطوات بسيطة".

وتابع حديثه قائلا "تزودنا جذورنا في المجتمع المصري برؤى فريدة للسوق، مما يمكننا من ربط المشترين والبائعين والمستأجرين بكفاءة".

يقول الصافي ان تطبيق OWN يتيح للمستخدمين المقارنة بين العقارات المعروضة للبيع في مختلف المشروعات وبحسب المناطق الجغرافية التي يحددها العميل، ما يسهل عليه اتخاذ قرار الشراء.

وتابع "السوق العقاري المصري تنافسي من حيث الأسعار، ولذلك فهناك فرصة قوية من خلال التطبيق لتصدير العقار، حيث تتيح منصة OWN للعملاء سواء داخل او خارج مصر البحث والمقارنة واتخاذ القرار بخطوات بسيطة".

كذلك يتيح التطبيق خدمات تكميلية إضافية للعملاء حسب رغبتهم، تتمثل في القيام بدور المستشار العقاري، ما يدعم العميل في إتمام عمليات الشراء اللاحقة للعقارات عبر التطبيق.