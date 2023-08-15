إيران.. اندلاع حريق هائل في بازار طهران

اندلع حريق ضخم في السوق الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم الثلاثاء، بدون ورود أنباء عن إصابات، حسب ما أفادت تقارير إعلامية إيرانية.

فقد ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن حريقا هائلا شب في البازار الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران دون أن يوقع قتلى أو جرحى.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران "اندلع حريق.. في بازار طهران الكبير وشبت النيران في نحو 30 مستودعا ومتجرا".

وقالت الوكالة إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وقبل شهرين اندلع حريق ضخم بمخزن للغراء في منطقة "سيد والي" التجارية الواقعة في بازار طهران الكبير، وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء.

وفي مايو الماضي اندلع حريق هائل، في محطة "عباسبور" للطاقة، غربي مدينة أصفهان الإيرانية.

وحسب وكالة "مهر" للأنباء، قالت السلطات الإيرانية وقتها إن "الحريق اندلع في أحد أبراج التبريد في محطة توليد الكهرباء في أصفهان".

اعتقال أربعة مشتبه بهم بعد توقيف مسلح غداة هجوم على مرقد ديني

وفي سياق آخر، اعتقلت السلطات الإيرانية أربعة مشتبه بهم آخرين بعد توقيف مسلح غداة هجوم على مرقد ديني أودى بحياة شخص على الأقل، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية، الإثنين.

وجاء الهجوم بعد أقل من عام على هجوم مماثل استهدف المرقد نفسه ضريح شاه شيراغ في شيراز، عاصمة محافظة فارس في جنوب إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية إرنا عن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس كاظم موسوي تأكيده "اعتقال أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم".

وكان قائد الحرس الثوري في محافظة فارس يد الله بوالي قد أعلن في تصريحات على التلفزيون الرسمي ليل الأحد توقيف مطلق النار.

وإضافة إلى سقوط قتيل، أدى الهجوم أيضا إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، وفق "إرنا".

ولم تتبن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجوم، غير أن محافظ فارس محمد هادي إيمانية وجه أصابع الاتهام لتنظيم داعش الإرهابي.

وصرّح على التلفزيون الرسمي أن المهاجم أراد "الثأر لإعدام إرهابيين اثنين" دينا بتنفيذ الهجوم على نفس المرقد العام الماضي.

هجوم أكتوبر

هذا ثاني هجوم يستهدف الضريح في أقل من عام، ويعتبر هذا المرقد من أهم المزارات الشيعية في إيران.

في أكتوبر 2022، قتل 13 شخصا وأصيب 30 في هجوم مسلح استهدف المزار نفسه، ويومها أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

في يوليو الماضي، قال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطات القضائية الإيرانية إن رجلين أعدما شنقا في ساحة عامة لضلوعهما في الهجوم على الضريح في شيراز.

لم يحدد الموقع جنسية الرجلين، علما أن السلطات أعلنت في أعقاب الهجوم أن أجانب من جنسيات عدة، من بينهم أفغان، متورطون في الهجوم.

في نوفمبر، أعلنت طهران توقيف 26 "إرهابيا تكفيريا" من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان لصلاتهم بالهجوم.

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