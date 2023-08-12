السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب جنوب غرب إيران

مقياس ريختر
مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

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وأشار مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران إلى أن الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترًا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

 

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتتعرض إيران، لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.

 

أسباب وأضرار الزلازل

 

تسبب الزلازل العديد من الأضرار المادية وخسائر بشرية وتترك العديد من التأثيرات التي سنتعرف عليها خلال ما يلي:

 

● يمكن أن تسبب دماراً هائلاً في فترة زمنية قصيرة جداً، بما في ذلك تدمير المباني والبنية التحتية.

 

● يمكن أن تتسبب في حدوث موجات مدمرة من موجات المد، والانهيارات الأرضية، والانهيارات الجليدية التي يمكن أن تسبب المزيد من الأضرار والخسائر.

 

● يمكن أن تخلق شروخاً ضخمة في الأرض، والتي يمكن أن تكون خطرة على الناس الذين يعيشون في الجوار.

 

● بالإضافة إلى الدمار المادي الذي تسببه الزلازل، هناك أيضاً احتمال كبير لتعطل الخدمات مثل الكهرباء وإمدادات المياه وشبكات الاتصالات.

 

● يمكن أن تسبب الزلازل صدمة نفسية للمتضررين منها بسبب الخوف وما يتركه من آثار مدمرة.

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