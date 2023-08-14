توقيف 4 مشتبه بهم غداة هجوم مسلح على مزار ديني في إيران

اعتقلت السلطات الإيرانية أربعة مشتبه بهم آخرين بعد توقيف مسلح غداة هجوم على مرقد ديني أودى بحياة شخص على الأقل، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية، الإثنين.

وجاء الهجوم بعد أقل من عام على هجوم مماثل استهدف المرقد نفسه ضريح شاه شيراغ في شيراز، عاصمة محافظة فارس في جنوب إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية إرنا عن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس كاظم موسوي تأكيده "اعتقال أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم".

وكان قائد الحرس الثوري في محافظة فارس يد الله بوالي قد أعلن في تصريحات على التلفزيون الرسمي ليل الأحد توقيف مطلق النار.

وإضافة إلى سقوط قتيل، أدى الهجوم أيضا إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، وفق "إرنا".

ولم تتبن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجوم، غير أن محافظ فارس محمد هادي إيمانية وجه أصابع الاتهام لتنظيم داعش الإرهابي.

وصرّح على التلفزيون الرسمي أن المهاجم أراد "الثأر لإعدام إرهابيين اثنين" دينا بتنفيذ الهجوم على نفس المرقد العام الماضي.

هجوم أكتوبر

هذا ثاني هجوم يستهدف الضريح في أقل من عام، ويعتبر هذا المرقد من أهم المزارات الشيعية في إيران.

في أكتوبر 2022، قتل 13 شخصا وأصيب 30 في هجوم مسلح استهدف المزار نفسه، ويومها أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

في يوليو الماضي، قال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطات القضائية الإيرانية إن رجلين أعدما شنقا في ساحة عامة لضلوعهما في الهجوم على الضريح في شيراز.

لم يحدد الموقع جنسية الرجلين، علما أن السلطات أعلنت في أعقاب الهجوم أن أجانب من جنسيات عدة، من بينهم أفغان، متورطون في الهجوم.

في نوفمبر، أعلنت طهران توقيف 26 "إرهابيا تكفيريا" من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان لصلاتهم بالهجوم.