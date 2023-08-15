تفاصيل تنظيم البطولة الدولية للتنس للناشئين في المنصورة بمشاركة 20 دولة (فيديو)

انطلقت منافسات البطولة الدولية للتنس للناشئين والناشئات تحت 18 سنة والتي يستضيفها نادي جزيرة الورد الرياضي في المنصورة بمحافظة الدقهلية للسنة الرابعة تواليا.

اقرأ أيضا .. ختام دورة سيتي كلوب شبين الكوم المجمعة بمشاركة 700 ناشئا وناشئة في 8 لعبات

تنظيم البطولة الدولية للتنس للناشئين في المنصورة

وسلط برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الضوءَ على تنظيم البطولة الدولية للتنس للناشئين في المنصورة بمشاركة 20 دولة.

تشتمل البطولة على 5 تصنيفات

ويشارك في البطولة لاعبون مصريون يزيد عددهم عن 180 لاعبا محترفا ومصنفين من الأوائل في البطولات العالمية، وتشتمل البطولة على 5 تصنيفات، حيث تستضيف المنصورة التصنيف الثالث.

وذكر التقرير، أن هذا التصنيف يعني أن البطولة صعبة وقوية جدا وبها منافسة شرسة، وتقام البطولة الدولية في المنصورة للعام الرابع تواليا نظرا للتنظيم الجيد داخل نادي جزيرة الورد الرياضي والظهور على أعلى مستوى، بجانب توفير كل الخدمات والإقامة الفندقية.

