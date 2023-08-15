أول سيدة سائقة نقل ثقيل في مصر.. عمرها 80 عامًا

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، صور الحاجة فريال العدوي البالغة من العمر 80 عامًا، والتي تعمل سائقة على عربة نقل ثقيل فى الإسكندرية منذ نحو 50 عامًا.

رحلةٌ كفاح على مدى 50 عامًا بذلت فيها فريال العدوي ما لديها من جهد وطاقة حتى تلبي احتياجاتها من خلال عملها كسائقة نقل ثقيل مع توصيل البضائع وغيرها من خلال الشاحنات.

نشأة فريال العدوي

ولدت فريال العدوي في عام 1951 بمحافظة الشرقية وتربت على يد خالتها حتى وصلت إلى عمر 12 عامًا، ثم بعد ذلك تقدم لها أحد الأشخاص للزواج منها وتزوجت، وبعد عام أنجبت طفلًا واستمر الزواج حتى أصبح عمرها 16 عامًا، وبسبب غيرة زوجها الشديدة انفصلت عنه، وفي سن 18 عامًا التحقت بمدرسة المرور بالإسكندرية لتعليم القيادة، ثم بعد ذلك تعلّمت الميكانيكا والكهرباء الخاصة بالسيارات.

بداية عمل فريال في قيادة السيارات

بدأت فريال عملها بقيادة سيارة "بيجو 7 راكب" ونقل المسافرين من "القاهرة إلى رفح العريش" برخصة درجة ثالثة لمدة عامين، ثم بعد ذلك قام بعض السائقين بإحباطها عند مشاهدتها بالسيارة على الطريق، مما أثار غضبها.

وأصرّت فريال على استخراج رخصة درجة الثانية وقامت بالتقديم للامتحان ونجحت فيه، وعملت على قيادة سيارة نقل "فرداني"، ثم بعد ذلك قامت باستبدال رخصة الدرجة الثانية بدرجة أولى بعد اجتياز الاختبار في المرور.

فريال تقود جميع أنواع السيارات الثقيلة

وقامت فريال بعد ذلك بقيادة جميع أنواع السيارات الثقيلة مثل "النقل والأوناش واللوادر"، على الرغم من وجود فئة قليلة من السائقين غير راضين عن وجود سيدة تعمل في مجال قيادة النقل الثقيل، باعتبار أنها تقلل من قيمتهم، ولكن معظم السائقين الذين تعاملت معهم بعد ذلك كانوا يقدمون الدعم والتشجيع لها، ويعاملونها بمعاملة جيدة باعتبارها سيدة تعمل معهم في المجال الشاق.

علاقة فريال برجال المرور

وكان ضباط وأفراد الشرطة وقادة الطريق، عندما كانوا يشاهدون فريال قادمة بالسيارة النقل الثقيل، يرحبون بها ويقدمون لها المساعدة واللطف في المعاملة، مما جعل علاقتها برجال المرور جيدة.

استياء فريال من مواقع التواصل الإجتماعي

واستاءت الحاجة فريال من أحد مقاطع الفيديو التي نسبت إليها عن طريق رواد السوشيال ميديا بإظهار إحدى الفتيات وهي تقود سيارة نقل ثقيل بملابس مثيرة، ولكن بعد فترة اتضح أن الفتاة من إحدى الدول الأجنبية وتقوم بقيادة السيارة في إحدى الغابات العملاقة وليس في مصر.