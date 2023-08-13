قصة كفاح فريال.. تركها زوجها فاقتحمت عالم النقل الثقيل (فيديو)

في عالمنا المليء بالتحديات والصعاب، تنشأ قصص كفاح تلهم وتحرك الناس، قصص تحكي عن قوة الإرادة والتصميم، الذي يمكن للإنسان أن يظهره في مواجهة الصعاب وتحقيق النجاح، ومن بينها قصة فريال العدوي، التي تقود سيارات النقل الثقيل والشاحنات.

بدأت فريال رحلةٌ من الكفاح منذ 50 عامًا بذلت فيها أقصى ما لديها من جهد وطاقة حتى تلبي احتياجاتها، من خلال عملها كسائقة نقل ثقيل، مع توصيل البضائع وغيرها من خلال الشاحنات.

ولدت في محافظة الشرقية عام 1951م وربتها خالتها في منطقة شبرا مصر بالقاهرة، ولم تستكمل تعليمها وتزوجت مبكرًا عندما كان عمرها 12 عامًا.

انفصال فريال عن زوجها وبداية قصة الكفاح:

انفصلت عن زوجها بعد 4 سنوات، بعدما أنجبت طفلًا يحتاج إلى رعاية ومصاريف، كما تحتاج هي إلى مصاريف تسد بها حاجتها وتغنيها عن السؤال، لتبدأ قصة الكفاح.

واتخذت قرارًا حاسمًا للانتصار على كل التحديات، وتعلمت قيادة السيارات، واستخرجت رخصة نقل ثقيل، وعلى مدار 50 عامًا، واصلت الكفاح والعمل اليومي، وتعمل على سيارة نقل ثقيل، تنقل عن طريقها البضائع من الموانئ إلى مناطق متفرقة داخل مصر وخارجها، مثل ليبيا وغيرها.