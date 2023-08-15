اسشتهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

اُستشهد شابين فلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامها مخيم عقبة جبر للاجئين بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

ووفقا لتلك المصادر فإن الشابين قصي عمر الولجي ومحمد ربحي نجوم قتلا بالرصاص خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

ونقلت رويترز عن مدير مستشفى أريحا الحكومي، ناصر العناني قوله إن "شابين في العشرينات من العمر وصلا المستشفى مصابين بالرصاص الحي بالصدر وتم الإعلان عن استشهادهما".

وأفاد سكان محليون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم قبل أن تشتبك مع شبان، لافتين إلى أن الاقتحام كان سريعا، إذ استمر أقل من ساعة.

ولم يتضح بعد إن كان القتيلان مشاركين في هذه الاشتباكات، كما لم يصدر بعد بيان عن الجيش الإسرائيلي عما جرى في مخيم عقبة جبر.

وقالت مصادر طبية، إن الشابين قصي عمر الولجي، 16 عاما، ومحمد ربحي نجوم، 25 عاما، استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

وباستشهاد الشابين، ارتفعت حصيلة الشهداء على أرض مخيم عقبة جبر منذ مطلع العام الجاري 2023 إلى 11 شهيدا، وفقا لما ذكره وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

اعتقال 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لـ 4 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باعتقال ثلاثة فلسطينيين من قرية بيت أمر شمال محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وصرح الناشط الإعلامي محمد عوض لـ "وفا"، بإن قوات الإحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في منطقتي بيت زعته والظهر في البلدة، واعتقلت كلا من: مهدي محمد حماد أبو مارية (18 عاما)، ومحمد ذياب صبارنة (20 عاما)، وابراهيم عيسى بحر (21 عاما) ونقلتهم إلى معسكر "عصيون" المقام على أراضي البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسل وكالة أنباء فلسطين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سيف أبو عامرية بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية مع تصعيد المداهمات الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في الشوارع واعتداءات المستوطنين اليهود على قرى فلسطينية.

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