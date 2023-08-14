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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قمة مصر وفلسطين والأردن.. اتجاه لإحياء عملية السلام رغم أنف الاحتلال (فيديو)

الرئيس السيسي يتوسط
الرئيس السيسي يتوسط الرئيس عباس والملك عبدالله

علق الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، على البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت اليوم بمدينة العلمين الجديدة، حيث استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في العلمين.

وقال إن حكومة الكيان المحتل الحالي يدعوا إلى وطن يميني متطرف ديني وقومي، لافتا إلى أن نص البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية يستهدف إحياء عملية السلام.

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الحفاظ على الكيان

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة صرحت أن حكومة الكيان المحتل بقيادة نتنياهو هي الأسوأ منذ حكومة جولدمائير، مشيرا إلى أن تلك التصريحات لا تستهدف حماية حق الفلسطينيين وإنما حماية الكيان المحتل وشعبه.

وأكمل: “الآن هناك صراع بين المتدينين وغيرهم في الكيان المحتل الداخلي”، منوها إلى أن أمريكا تحاول الحفاظ على الكيان الذي ساندته منذ 1948 وحتى اليوم، متابعًا: “أمريكا تريد توطيد علاقات دول عربية أخرى مع إسرائيل؛ لإضعاف المبادرة العربية للدفاع عن حق فلسطين وإقامة دولة عاصمتها القدس”.

واستطرد: “البيان الختامي أعلن دعم فلسطين وحكومة أبو مازن ودور مصر في مساعدة الفلسطينيين ودور الأردن باعتبارها صاحبة ولاية على المسجد الأقصى"، معلنا أن هناك محاولات خارجية لاستبعاد الأردن من تلك الحماية، ودخول أطراف خارجية للمصالحة.

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