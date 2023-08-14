بيان أمريكي عاجل حول توسع الاحتلال الإسرائيلي في بناء المُستوطنات

تُعارض "الولايات المتحدة"، بشدة توسيع المُستوطنات، وتحث إسرائيل على الامتناع عن هذا النوع من النشاط، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "فيدانت باتيل"، مساء اليوم الإثنين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن توسيع المستوطنات يقوض حل الدولتين ويحرض على التوتر ويضر بالثقة بين الطرفين.

وفي وقت سابق، قررت الولايات المتحدة الأمريكية وقف كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع في المستوطنات بالضفة الغربية.

التعاون والدعم المالي:

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية قررت العودة إلى قرار وقف كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع العلمية والفنية والتكنولوجية في المستوطنات بالضفة الغربية".

ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إن "القرار الجديد يشكل تراجعًا عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شرعت للجهات الأمريكية الرسمية دعم المشاريع في المستوطنات".

وجاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليشكل إلغاء لقرار إدارة ترامب والعودة للعمل بموجب قرار إدارة أوباما"، نظرًا لاعتبار الولايات المتحدة الضفة الغربية أراضٍ محتلة والاستيطان فيها غير شرعي.

من ناحية أخرى، أفاد موقع "أكسيوس" بأن العاصمة الأمريكية واشنطن في طريقها لتسجيل أكثر الأعوام دموية منذ عقدين، بتوثيقها 16 جريمة قتل منذ مطلع أغسطس الحالي.

ودفعت أعمال العنف عضو المجلس البلدي، ترايون وايت، الذي يمثل واحدة من أكثر مناطق المدينة التي دمرتها الجريمة، إلى اقتراح "استدعاء الحرس الوطني لحماية الأطفال والأبرياء".

وتمثل الجرائم الـ161 المسجلة في واشنطن حتى الآن، زيادة بنسبة 28٪ عن نفس الفترة من العام الماضي وهذا يتجاوز عدد القتلى في عام 2018 بأكمله ويتبع سنوات متتالية لأكثر من 200 جريمة قتل.