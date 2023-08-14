إنفيديا تطلق باقة Overwatch 2: Invasion’ Ultimate GeForce RTX 40 Series

كشفت شركة إنفيديا NVIDIA عن عرض جديد لفترة محدودة، حيث يمكن شراء بطاقات الرسوم أو الحاسوب المكتبي أو المحمول GeForce RTX 40 Series للحصول على باقة Overwatch 2: Invasion Ultimate GeForce RTX 40 Series.

اضافت الشركة تتضمن الباقة كل ما يلي " Overwatch 2: Invasion Story Missions

o Vigilante Sojourn Legendary Skin ، بشرط اكمال المهام ، بجانب Sojourn Hero Unlock بشرط اكمال المهام ) علاوة على بطاقة Premium Battle Pass بالإضافة إلى 20 تجاوز Battle Pass Tier Skips



اوضحت الشركة ان الباقة تتضمن ايضا C-455 Sharpshooter Cassidy Legendary Skin بجانب K-2000 Blademaster Kiriko Legendary Skin مع 3,000 Overwatch

اكدت ان الباقة الجديدة " Overwatch 2: Invasion Ultimate GeForce RTX 40 Series " تتوفر مع شراء أجهزة الحاسوب أو وحدات معالجة الرسوم المؤهلة GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti, 4060 أو الحاسوب المحمول مع GeForce RTX 4090 Laptop GPU أو RTX 4080 Laptop GPU أو RTX 4070 Laptop GPU أو RTX 4060 Laptop GPU لدى عدد من جهات بناء النظم ونقاط البيع حول العالم.

اوضحت الشركة ان الباقة تتيح لعشاق الالعاب الالكترونية الاستمتاع بالتجربة الأروع على الإطلاق مع Overwatch 2

للاستفادة من تجربة الرسوم المذهلة بالكامل في كل لعبة، يمكنك الترقية واختيار بطاقة الرسوم أو الحاسوب المحمول أو المكتبي GeForce RTX 40 Series للاستمتاع بأعلى مستويات الأداء المتفوق والاستجابة السريعة بفضل NVIDIA Reflex، والتي تقلل تأخير النظام بنسبة تصل إلى 60% في Overwatch 2 وبفضل القوة الهائلة في وحدات معالجة الرسوم GeForce RTX 40 Series التي يمكنها أن تعمل بسرعة تفوق 360 إطار في الثانية وبدقة 1440 بيكسل.