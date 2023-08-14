ساديو ماني يقود تشكيل النصر السعودي لمباراة الإتفاق في دوري روشن

أعلن لويس كاسترو مدرب فريق النصر السعودي، تشكيل الفريق العالمى الذي يخوض لقاء الإتفاق السعودي مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في الجولة الأولي بدوري روشن السعودي.

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تشكيل النصر السعودي الرسمي لمباراة الإتفاق

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: جيسلان كونان - محمد آل فتيل - نواف بوشل - عبدالمجيد الصليهم

خط الوسط: عبدالله الخيبري - علي الحسن - عبدالعزيز العليوة

خط الهجوم: مختار علي - عبدالرحمن غريب - ساديو ماني

غاب عن النصر السعودي في مباراة الإتفاق النجم البرتغالي رونالدو التي تنطلق بعد قليل .

تشكيل الإتفاق السعودي لمباراة النصر

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

خط الدفاع: سنوسي الهوساوي، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، عبدالله الخطيب.

خط الوسط: علي هزازي، جوردان هندرسون، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: أحمد الغامدي، موسى ديمبلي ، روبين كوايسين.

موعد مباراة النصر السعودي والإتفاق

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وأيضًا المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات .