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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثلاثية مالكوم تقود الهلال للفوز على أبها بالدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

حقق الهلال السعودي فوزًا مهمًا على نظيره أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري "روشن" للموسم الجديد 2023/ 2024.

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نجح الزعيم في إحكام سيطرته على اللقاء، فقد استحوذ الهلال على الكرة بنسبة 72%، مقابل 28% لصالح أبها.

جاء تقدم الهلال في النتيجة عن طريق المهاجم البرازيلي مالكوم في الدقيقة 31، بينما تعادل التونسي سعد بقير لأبها في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول من المباراة.

فرحة مالكوم بالهدف الثالث

فيما عاد مالكوم للتقدم مرة أخري في الدقيقة 55 زمن الشوط الثاني، ليضيف البرازيلي الهدف الثالث في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة يحتل الهلال وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يحل أبها في المركز الـ 15 دون رصيد من النقاط.

مالكوم

ترتيب الدوري السعودي:

ترتيب الدوري السعودي

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