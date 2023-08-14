جيرارد يعلن تشكيل الاتفاق لمواجهة النصر في الدوري السعودي

أعلن الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب فريق الإتفاق السعودي، عن التشكيل الذي يخوض له مباراة النصر السعودي مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في الجولة الأفتتاحية بدوري روشن السعودي.

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تشكيل الإتفاق السعودي الرسمي لمباراة النصر

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

خط الدفاع: سنوسي الهوساوي، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، عبدالله الخطيب.

خط الوسط: علي هزازي، جوردان هندرسون، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: أحمد الغامدي، موسى ديمبلي ، روبين كوايسين.

موعد مباراة الإتفاق و النصر السعودي

من المقرر ان تبدأ مباراة الإتفاق و النصر السعودي مساء اليوم الاثنين الموافق 14 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة التاسعه مساء بتوقيت القاهرة ، والتاسعه مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات .