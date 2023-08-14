أسعار القمح الروسي تواصل مكاسبها الأسبوعية

واصلت أسعار تصدير القمح الروسي مكاسبها الأسبوع الماضي مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتصدير شحنات قياسية.

القمح

وذكرت شركة إيكار للاستشارات الزراعية أن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5% والمقرر توريده على أساس تسليم ظهر السفينة في بداية سبتمبر بلغ 250 دولارا للطن الأسبوع الماضي، ارتفاعا من 248 دولارا في الأسبوع السابق له.

وكتبت شركة "سوفيكون" للاستشارات الزراعية، التي تركز أنشطتها على روسيا، في مذكرتها الأسبوعية "تنتشر شائعات على أن وزارة الزراعة الروسية تريد تعديل الحد الأدنى غير الرسمي لأسعار القمح إلى 260 دولارا (للطن) على أساس تسليم ظهر السفينة.

وقالت "سوفيكون" إن إجمالي صادرات روسيا من القمح في أغسطس تراوح بين 4.8 و5.1 مليون طن، مقارنة مع 3.5 مليون طن في أغسطس 2022، ومع متوسط 4.7 مليون طن لكل شهور أغسطس السابقة.

ونقلت "سوفيكون" عن بيانات صادرة عن الموانئ أن روسيا صدرت 1.26 مليون طن من الحبوب الأسبوع الماضي مقارنة مع 1.23 مليون طن في الأسبوع السابق له، منها 1.19 مليون طن من القمح. وأضافت أن هذا هو أكبر عدد من شحنات القمح يجري تصديرها أسبوعيا منذ أغسطس 2021.

"فيتش": أسعار الأرز ستستمر في الارتفاع

أسعار الأرز

قد تتعرض أسواق الأرز العالمية لمزيد من الضغوط، حيث تكافح الصين، أكبر منتج للأرز في العالم، من مخاطر أمطار غزيرة وأيضا فيضانات.

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير حديث: "من المرجح أن تؤدي الأمطار الغزيرة في المنطقة الشمالية الشرقية المنتجة للحبوب في الصين إلى زيادة الضغط على أسعار الأرز العالمية المرتفعة بالفعل".

وأشار التقرير إلى أنه تم رفع مستويات "الإنذار"المتعلقة بحدوث فيضانات لثلاث مقاطعات وهي منغوليا الداخلية وجيلين وهيلونغجيانغ، وتمثل تلك المقاطعات الثلاث 23% من إنتاج الأرز المحلي.

عانت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من فيضانات مدمرة خلال الأسابيع الأخيرة. وكان إعصار دوكسوري أحد أسوأ العواصف التي ضرب شمال الصين منذ سنوات، حيث تعرضت العاصمة بكين لأشد هطول للأمطار منذ 140 عامًا.

وأشارت "فيتش" إلى أن العديد من مناطق إنتاج الحبوب الرئيسية في تلك المقاطعات الثلاث تأثرت بالأمطار الغزيرة وبقايا إعصار دوكسوري، ومن المتوقع أن تواجه "طوفانًا آخر مع تحرك إعصار خانون شمالًا".

وذكر التقرير أن حقول الحبوب المنقوعة الناتجة ستقلل من غلة المحاصيل لهذا العام، على الرغم من أن المدى الكامل للضرر لم يتضح بعد.

وقالت شركة التصنيف الائتماني: "سيؤدي هذا إلى رفع أسعار الحبوب المحلية في الصين، ومن المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الواردات في النصف الثاني من عام 2023 لتعويض الخسارة المحتملة في المحاصيل الزراعية"، مضيفة أن بكين قد تحتاج إلى النظر في استيراد المزيد من الأرز إذا كانت تعرضت محاصيلها الزراعية للخطر مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز العالمية.

ارتفعت أسعار الأرز العالمية إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من 12 عامًا، وفقًا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة.