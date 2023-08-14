موقف محمد شريف من استمراره بالنادي الأهلى

أصبح محمد شريف مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلى حديث الساعة في الفترة الحالية حول موقفه من استمراره مع القلعة الحمراء في الموسم الجديد.

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أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام مساء اليوم الاثنين ، ان ما يحدث في الأهلي فيما يخص محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء غير المألوف ، بعد مماطلة اللاعب لتجديد عقده.

صرح محمد شبانة عن محادثة الفيديو التي جمعت مارسيل كولر بمحمد شريف أمس الأحد ، حيث قال شبانة على ان محمد شريف طلب من المدير الفني السويسري ضمان المشاركة كأساسي من أجل التبديل ، الأمر الذي رفضه كولر والذي أكد للاعب ان المشاركة أساسي لا يستطيع اي مدير فني ضمانها لاي لاعب لاعتبارات كثيرة منها الجودة في المران وخلافه.

وأشار شبانة الى أنه عقب المحادثه قام كولر بإبلاغ مترجمه بنية رحيل شريف رغم كل شىء.

واختتم شبانه قائلا : جماهير الأهلي ربطت موقف محمد شريف ومماطلته بقيد صلاح محسن في قائمة الفريق.