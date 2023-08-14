نجم الأهلي السابق: رحيل محمد شريف سيكون خسارة لنا

أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق أن محمد شريف مهاجم الأهلي، يملك القدرات المميزة التي تؤهله لقيادة هجوم فريقه، مشددا على ضرورة عدم رحيله عن الأهلي.

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قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شريف من المهاجمين المميزين ويملك السرعة ولديه قوة بدنية كبيرة"

أضاف: "شريف يجيد التعامل مع الكرات العرضية، حتى في أسوأ مواسمه هو هداف الفريق، لو رحل محمد شريف عن الأهلي سيكون ذلك خسارة كبيرة للنادي الأهلي"

واختتم: "لا يوجد مهاجم في مصر لديه الإمكانيات الموجودة في محمد شريف"