موعد بدء معسكر الأهلي التحضيري للموسم الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض معسكره التحضيري للموسم الجديد والمقرر إقامته في النمسا برغبة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر.





ومن المقرر بدء المعسكر خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر الجاري.

وينتظر الأهلي موقف كاف النهائي لتحديد موعد ومكان إقامة مواجهة كأس السوبر الأفريقي المقرر لها أمام اتحاد العاصمة الجزائري ، وحدد كاف الأول من سبتمبر موعدًا أوليًا لإقامة اللقاء دون أن يتم التأكيد بشكل رسمي، كذلك لم يفصح كاف عن مكان إقامة اللقاء في القاهرة باعتبار الأهلي الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا ، أو السعودية التي أبدت رغبتها في استضافة اللقاء.

تغييرات الأهلي الإدارية في فريق الكرة ..

كان مجلس إدارة النادي الأهلي ، قد أعلن تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين لتولي مهام مدير للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، الأسبوع الماضي مع لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.



ووقع الاختيار على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.

وفي نفس التوقيت تقرر تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين، ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.