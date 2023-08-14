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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

Zoom يتراجع عن سياسة الذكاء الاصطناعي

Zoom
Zoom

أرادت زووم Zoom، منصة مؤتمرات الفيديو، تدريب أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على بيانات العملاء. لكنها قالت بعد ذلك إنها لن تفعل ذلك بدون موافقة المستخدم. الآن، تراجعت Zoom، قائلة إنها لن تستخدم أي بيانات مستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أو لتدريب أطراف ثالثة.
في السابق، قالت Zoom في شروطها وأحكامها إنها لن تدرب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها "بدون موافقة العميل". 

في منشور المدونة المنشور سابقًا، سميتا هاشم - الرئيس، يمكن لمالكي الحسابات والمسؤولين تنشيط ميزات معينة في المرحلة التجريبية، والتي تسمح للشركة باستخدام بيانات المستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي. 

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هل تستخدم Zoom محتوى العميل لتدريب الذكاء الاصطناعي

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الذكاء الاصطناعى يكشف عن حرائق الغابات قبل انتشارها

أثار هذا مخاوف بشأن موافقة العميل لأنه لم يكن من الواضح كيف يمكن للمستخدمين الموافقة عندما قام منظم الاجتماع بالفعل بتمكين الميزة والموافقة على الشروط.
في القسم 10.4 من شروط خدمة Zoom، يمنح العملاء لـ Zoom ترخيصًا دائمًا وعالميًا وغير حصري وخالي من حقوق الملكية وقابل للترخيص من الباطن وقابل للتحويل لاستخدام بياناتهم لتطوير المنتجات والخدمات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، بعد الاحتجاج العام، تمت إضافة بند جديد ينص على أن Zoom لن يستخدم محتوى العميل الصوتي أو المرئي أو الدردشة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به دون موافقة العميل.
قالت سميتا هاشم، كبيرة مسؤولي المنتجات في Zoom، إنه بعد تلقي التعليقات بخصوص شروط خدمة Zoom المحدثة. أوضحت المدونة أن Zoom لا يستخدم أي صوت أو فيديو أو دردشة أو مشاركة شاشة أو مرفقات أو محتوى عميل آخر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به.
الآن، قامت Zoom بتحديث شروط الخدمة مرة أخرى، وكتبت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها لا تستخدم بيانات العملاء "الشبيهة بالاتصالات" لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على Zoom أو استخدام طرف ثالث. "لا يستخدم Zoom أيًا من الصوت، أو الفيديو، أو الدردشة، أو مشاركة الشاشة، أو المرفقات، أو محتوى العميل الشبيه بالاتصالات الأخرى (مثل نتائج الاستطلاع، ولوح المعلومات، وردود الفعل) لتدريب Zoom أو نماذج الذكاء الاصطناعي لجهات خارجية،" يقرأ التحديث شروط الخدمة.

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