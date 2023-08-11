الذكاء الاصطناعى يكشف عن حرائق الغابات قبل انتشارها

يمثل الذكاء الاصطناعى وتغير المناخ طريقتين يمكن للبشر أن يدمروا بها الحياة كما نعرفها على الأرض، لكن الأول يمكن أن يساعد أيضًا في عواقب هذا الأخير.

كشفت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا (Cal Fire) عن برنامج جديد اليوم يستخدم الذكاء الاصطناعى للكشف عن حرائق الغابات.

تم إنشاء برنامج Alert California AI بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، وهو يأخذ خلاصات من 1032 كاميرا دوارة بزاوية 360 درجة ويستخدم الذكاء الاصطناعى "لتحديد التشوهات داخل خلاصات الكاميرا".

ثم تُخطر خدمات الطوارئ والسلطات الأخرى للتحقق مما إذا كان الحريق المحتمل يستدعي الرد.

البرنامج، الذي بدأ في يوليو، أخمد بالفعل حريقًا محتملاً واحدًا على الأقل، وفقًا لرويترز. وبحسب ما ورد سجلت كاميرا حريقًا ناشئًا مشتعلًا في الساعة 3 صباحًا في غابة كليفلاند الوطنية النائية شرق سان دييجو.

رصدت منظمة العفو الدولية الجحيم ونبهت قبطان إطفاء "استدعى حوالي 60 من رجال الإطفاء بما في ذلك سبعة محركات وجرافتان وخزان مياه وطاقمان يدويا". يقول كال فاير إن النيران أطفأت في غضون 45 دقيقة.



يقول موقع Alert California التكنولوجي إنه يستخدم عمليات مسح LiDAR المأخوذة من الطائرات والطائرات بدون طيار لإنشاء "معلومات دقيقة بنفس القدر، ثلاثية الأبعاد حول الأسطح الممسوحة ضوئيًا".

يجمع هذا مع السمات الفيزيائية لأنواع الأشجار لمعرفة المزيد عن الكتلة الحيوية للغابات في كاليفورنيا ومحتوى الكربون.

يقول كال فاير إن نموذج ML يستفيد من بيتابايت من البيانات من الكاميرات للتمييز بين الدخان والجزيئات الأخرى المحمولة جواً.

تم تطوير النظام من قبل مهندسي UCSD باستخدام الذكاء الاصطناعى من شركة DigitalPath ومقرها كاليفورنيا. استثمرت Cal Fire أكثر من 20 مليون دولار في البرنامج على مدى السنوات الأربع الماضية ووعدت بمبلغ 3،516،000 دولار إضافي في المستقبل القريب.

"نحن في مناخ متطرف الآن. وقال نيل دريسكول أستاذ الجيولوجيا والجيوفيزياء في جامعة كاليفورنيا والذي يعمل كمحقق رئيسي في البرنامج لرويترز "نعطيهم البيانات ، لأن هذه المشكلة أكبر منا جميعًا". "نحن بحاجة إلى استخدام التكنولوجيا للمساعدة في تحريك الإبرة، حتى لو كان ذلك قليلاً." ومع ذلك، تضيف دريسكول أن حجم العينة الحالي صغير جدًا لتحديد الفعالية الكلية للبرنامج.

يمكنك التحقق من "الكاميرا" من Alert California على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول.

يعرض موقع الويب شبكة من عروض الكاميرا الحية التي يتم تشغيلها عن بُعد من جميع أنحاء المنطقة.