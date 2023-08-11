هل تستخدم Zoom محتوى العميل لتدريب الذكاء الاصطناعي

عكست Zoom مسارها (مرة أخرى) وحدثت شروط الخدمة بعد رد فعل عنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بعد رد فعل المستهلك على التحديث الذي تم تسليط الضوء عليه مؤخرًا لشروطه والذي يبدو أنه يمنح النظام الأساسي قدرة غير محدودة على استخدام بيانات العملاء لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، يقول الآن إنه لن يستخدم أي بيانات للمستهلك لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من Zoom أو أطراف ثالثة.

قالت الصياغة السابقة إنها لن تفعل ذلك بدون موافقة العميل، مما أثار الدهشة لأن الموافقة كانت (في أحسن الأحوال) منطقة رمادية للأشخاص الذين ينضمون إلى مكالمة (والإقرار بالنافذة المنبثقة) حيث قام منظم الاجتماع بتمكين الميزة ووافق بالفعل على الشروط.

تم إدراج تغييرات Zoom في تحديث تمهيدي لمنشور المدونة السابق. "بعد تلقي التعليقات بشأن شروط خدمة Zoom التي تم تحديثها مؤخرًا، ولا سيما فيما يتعلق بميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة الخاصة بنا، قام Zoom بتحديث شروط الخدمة الخاصة بنا ونشر المدونة أدناه لتوضيح أن Zoom لا يستخدم أيًا من الصوت أو الفيديو أو الدردشة، أو مشاركة الشاشة، أو المرفقات، أو وسائل الاتصال الأخرى مثل محتوى العميل (مثل نتائج الاستطلاع، ولوح المعلومات، وردود الفعل) لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Zoom أو طرف ثالث"، كما يقرأ الإشعار.

في الواقع، لقد تغير أيضًا القسم 10 المزعج سابقًا في شروط خدمة Zoom، والمتعلق بالذكاء الاصطناعي وبيانات المستهلك. "لا يستخدم Zoom أيًا من الصوت، أو الفيديو، أو الدردشة، أو مشاركة الشاشة، أو المرفقات أو غيرها من محتوى العملاء الشبيه بالاتصالات (مثل نتائج الاستطلاع، ولوح المعلومات، وردود الفعل) لتدريب Zoom أو نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية،" الإصدار المحدث يقرأ. البديل السابق لهذا القسم، حتى بعد أن قدمت Zoom تنازلات ردًا على رد الفعل، ألحق العبارة "بدون موافقة العميل". ولكن نظرًا لأنه يبدو أنه يتم منح "الموافقة" بمجرد الانضمام إلى اجتماع (ربما حتى واحد مطلوب لعملك) والاعتراف بالنافذة المنبثقة ، فقد رأى بعض المستخدمين في ذلك ثغرة مخادعة لجمع بيانات الذكاء الاصطناعي في المواقف التي لا يملك فيها الأشخاص الكثير. خيار. النسخة الجديدة تزيل هذا الغموض.

"لقد قمنا بتحديث شروط الخدمة الخاصة بنا (في القسم 10) للتأكيد بشكل أكبر على أن Zoom لا يستخدم أيًا من الصوت أو الفيديو أو الدردشة أو مشاركة الشاشة أو المرفقات أو غيرها من الاتصالات مثل محتوى العملاء (مثل نتائج الاستطلاع أو السبورة البيضاء وردود الفعل) لتدريب زووم أو نماذج الذكاء الاصطناعي من طرف ثالث"، صرح هاشم في منشور المدونة المنقح. "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتحديث الإشعارات داخل المنتج لتعكس ذلك."