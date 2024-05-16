شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، للتمكن من التقديم في معهد معاوني الأمن بداية من السبت الموافق 18 مايو 2024، والذي يمتد حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو.

معهد معاوني الأمن 2024

ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 من خلال الموقع الإلكتروني لـ وزارة الداخلية، المتاح على الرابط moi.gov.eg، واستيفاء الشروط المطلوبة.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عامًا.

ألا يزيد عمر المتقدم على 25 عامًا.

يكون المتقدم من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم محمود السيرة، حسن السمعة.

ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم بالنسبة للذكور

ألا يقل طول المُتقدم عن 160 سم للإناث.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

أن يستوفي كافة شروط اللياقة الصحية

ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى، وأن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية.