نشرة أخبار الوفد الرياضية | تفاصيل جديدة بخصوص واقعه محمد الشيبي وحسين الشحات .. موعد اعلان صفقة نيمار

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية نشرة أخبار الرياضية التي حدثت خلال الساعات الماضية يوم الأثنين14 من شهر أغسطس 2023 في الساحة العالمية والمحلية والعربية.

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مانشستر يونايتد في مهمة صعبة الليلة أمام ولفرهامبتون.. الموعد والقناة الناقلة

يستهل فريق مانشستر يونايتد مشواره في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وذلك بمواجهة قوية أمام نظيره ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوي الإنجليزي للموسم الجديد 2023-24، والتي يحتضنها ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين الحمر.

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صفقة قياسية جديدة.. تشيلسي يضم موسيس كايسيدو

أكدت مصادر صحفية انجليزية ان نادي تشيلسي أنهى صفقة ضم لاعب وسط نادي برايتون الانجليزي الاكوادوري موسيس كايسيدو مقابل ١١٥ مليون جنيه استرليني وهو رقم قياسي جديد في سوق الانتقالات بالدوري الانجليزي بعد صراع مع ليفربول الذي كان قد أعلن اتفاقه مع نادي برايتون على ضم الاعب الا ان كايسيدو أصر على الانتقال لتشيلسي.

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الهلال السعودي ينهي اتفاقه مع نيمار .. موعد الإعلان الرسمي

بات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على مقربة من الانتقال الرسمي إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري





في مواجهة عربية أفريقية مرتقبة، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ، مساء اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل، في الوقت الذي لم يعلن فيه “كاف” حتى الآن المكان النهائي لإقامة المباراة.

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ريال مدريد يُعلن ضم كيبا رسميًا

أعلن نادري ريال مدريد في بيان رسمي صباح اليوم الإثنين، تعاقده بشكل رسمي مع كيبا أريزابالاجا حارس فريق تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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المصري يضم باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي





أتم مجلس إدارة النادي المصري، صفقة انضمام باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي لينضم إلى كتيبة الفريق البورسعيدي خلال الموسم المقبل.

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تفاصيل جديدة .. بشأن واقعة محمد الشيبي وحسين الشحات

باشرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في البلاغ رقم ٤٦٩٦٠٧ لسنة ٢٠٢٣ نيابة القاهرة الجديدة الكلية، والمقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، عقب انتهاء مباراة نادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي أقيمت يوم ٢٣ يوليو الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وانتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل، وتم تكليف خبير فني من قبل النيابة لفحص الفيديوهات المقدمة وتقديم تقريره بشأنها .. وفور ورود التقرير سيتم طلب سماع أقوال المشكو في حقه حسين الشحات.

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