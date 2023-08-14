حقيقة مفاوضات ريال مدريد لإستعادة راموس بعد إصابة ميليتاو

ترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن عودة الدافع المخضرم سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان لصفوف ريال مدريد مرة أخري بعد إصابة مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعرض لإصابة قوية.

وشهدت الساعات الأخيرة عرض المدافع سيرجيو راموس صاحب الـ 37 عامًا علي ريال مدريد، في صفقة طارئة لتعويض المصاب إيدير ميليتاو، خاصة أنه غير مرتبط بأي نادٍ في الوقت الحالي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولكن كشف موقع "سبورت سكيدا" ان عودة راموس إلى النادي الملكي تبدو غير ممكنة في الوقت الراهن، ولا توجد نية في استعادة خدمات مدافعه السابق، بسبب الطريقة التي غادر بها النادي قبل عامين.

ولعب المدافع الإسباني سيرجيو راموس مع ريال مدريد منذ عام 2005 قادمًا من إشبيلية، ليخوض معه 16 موسمًا قبل الرحيل في صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان.