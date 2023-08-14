صفقة قياسية جديدة.. تشيلسي يضم موسيس كايسيدو

أكدت مصادر صحفية انجليزية ان نادي تشيلسي أنهى صفقة ضم لاعب وسط نادي برايتون الانجليزي الاكوادوري موسيس كايسيدو مقابل ١١٥ مليون جنيه استرليني وهو رقم قياسي جديد في سوق الانتقالات بالدوري الانجليزي بعد صراع مع ليفربول الذي كان قد أعلن اتفاقه مع نادي برايتون على ضم الاعب الا ان كايسيدو أصر على الانتقال لتشيلسي.

ويعد نادي برايتون هو أكبر الفائزين في صفقة انتقال كايسيدو الذي انتقل له قبل عامين قادما من نادي انديبندينتي دي فالي الاكوادوري فيما يعد كايسيدو هو ثامن صفقات تشيلسي هذا الصيف .

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال عام واحد التي يكسر فيها تشيلسي الارقام القياسية في سوق الانتقالات بالدوري الانجليزي حيث ضم في يناير الماضي الأرجنتيني انزو فيرنانديز مقابل ١٠٧ مليون جنية استرليني وهو ما يبدو واضحا ان إدارة تشيلسي تحت قيادة المالك الجديد تود بويلي ترغب في تدعيم الفريق مهما كلفها الامر .

في نفس الإطار أعرب روبرتو دي زربي المدير الفني لبرايتون عن فخره بانتقال كايسيدو بهذا الرقم لتشيلسي مؤكدا ان الاعب كان مثالا للاعب الرائع خلال تواجده مع برايتون .

يذكر ان برايتون رفض من قبل عدة عروض من تشيلسي لضم كايسيدو حتى تقدم ليفربول لضم الاعب بعرض مقابل ١٠٥ مليون جنية استرليني الان الصفقة توقفت في اللحظات الاخيرة وفقا لرغبة الاعب الذي سيخضع خلال ساعات للكشف الطبي في قلعة ستامفورد بريدج تمهيدا للاعلان الرسمي عن انتقاله لتشيلسي.