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الإثنين 14 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد في مهمة صعبة الليلة أمام ولفرهامبتون.. الموعد والقناة الناقلة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يستهل فريق مانشستر يونايتد مشواره في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وذلك بمواجهة قوية أمام نظيره ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوي الإنجليزي للموسم الجديد 2023-24، والتي يحتضنها ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين الحمر.

 

 

ويبحث الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، لتحقيق بداية قوية أمام الذئاب في مباراة اليوم، والخروج بالثلاث نقاط من أجل المزاحمة على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مبكرًا.

 

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد و ولفرهامبتون والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد و نظيره ولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد و نظيره ولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

 

 

طاقم تحكيم مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامتون في الدوري الإنجليزي

حكم ساحة: سيمون هوبر.

مساعد حكم أول: سايمون لونج.

مساعد حكم ثان: أدريان هولمز.

حكم رابع: أندي مادلي.

حكم «var»: مايكل ساليسبري.

مساعد «var»: ريتشارد ويست.

 