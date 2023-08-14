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الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال السعودي ينهي اتفاقه مع نيمار .. موعد الإعلان الرسمي

نيمار
نيمار

بات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على مقربة من الانتقال الرسمي إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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نيمار يوافق على الانتقال لـ الهلال السعودي


وفي هذا الصدد قال فابريزيو رومانوالصحفي العالمي المتخصص في الانتقالات عبر حسابه الرسمي على تويتر:
"ينهي الهلال المستندات الرسمية لصفقة نيمار، اليوم الاثنين، بعدما وافق اللاعب بشكل نهائي على عقد لمدة عامين، كما يعمل أيضا محامو نيمار على مراجعة العقود الرسمية، كما أن الهلال السعودي حجز موعد الكشف الطبي بالفعل".
 
وأشارت تقارير أسبانية صباح اليوم، إلى أن عقد نيمار المنتظر مع فريقه السعودي الهلال يمتد حتى عام 2025، على أن يتقاضى راتب سنوي يقدر بـ 160 مليون يورو.
ومن المنتظر وفقًا لما أوردته التقارير أن يتوجه اللاعب إلى السعودية الساعات المقبلة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الأربعاء المقبل.

انتهاء أزمة مبابي ..

على صعيد متصل، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمس الأحد، انتهاء الأزمة الأخيرة بين ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة النادي الفرنسي وكيليان مبابي مهاجم الفريق، على خلفية رفض اللاعب الدولي تعاقده مع الفريق والمماطلة.

وأصدر النادي الفرنسي بالأمس بيانًا رسميًا بشأن العلاقة بين الطرفين قال فيه : "بعد محادثات بناءة وإيجابية للغاية بين الإدارة ومبابي قبل مباراة الفريق مع لوريان، تم إعادة اللاعب إلى التدريبات هذا الصباح".
كان مبابي قد أخطر إدارة باريس سان جيرمان برغبته في البقاء مع فريقه خلال الموسم المقبل في الوقت الذي يرفض فيه التجديد بعد نهاية تعاقده عام 2024 ، الأمر الذي يعني رحيله المجاني خلال الموسم القادم.

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