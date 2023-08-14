موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

في مواجهة عربية أفريقية مرتقبة ، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ، مساء يوم الأول من شهر سبتمبر المقبل ، في الوقت الذي لم يعلن فيه كاف حتى الآن المكان النهائي لإقامة المباراة.





يأتي ذلك في التوقيت الذي ارتبط فيه اسم المملكة العربية السعودية لاستضافة المواجهة المرتقبة ، وفي حال عدم إقامتها بالسعودية ، يعلن كاف إقامتها في القاهرة باعتبار أن الأهلي الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي اللقاء بعد حصده لقبه القاري في دوري الأبطال رقم 11 عقب التفوق على الوداد المغربي بالفوز في القاهرة بثنائية مقابل هدف والتعادل الإيجابي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدف لمثله.

تتويجات الأهلي الأفريقية ..

ويتمتع النادي الأهلي بتاريخ كبير وعريق في مشاركاته بنهائي دوري أبطال أفريقيا حيث وصل للمباراة النهائية 16 مرة كأكثر فريق يصل للنهائي في تاريخ البطولة كما يعد هو الفريق الأكثر تحقيقًا للفوزفي نهائي التشامبيونزليج الأفريقي .



وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 11 مرة كأكثر فريق تتويجًا باللقب بينما كان وصيف البطولة 5 مرات منها مرتين أمام الوداد المغربي.

وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021 بينما احتل الوصافة أعوام 1983، 2007، 2017، ٬2018 2022، 2023".



على صعيد متصل ، أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، ضم المهاجم صلاح محسن إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، وتقرر سفر اللاعب مع الفريق في معسكر الإعداد بالنمسا، والمحدد له الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ٦ سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك بناءً على رؤية مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في إطار استعداداته للموسم الجديد.