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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

السكرتير العام المساعد بالبحيرة

مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي بالبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

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وفى ضوء قرار محافظة البحيرة الخاص بتشكيل لجنة لمناقشة ما جاء بالكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المقام عليها المشروعات ذات النفع العام التي لا تدر ربح ومراجعة وتدقيق المديونيات المستحقة للهيئة عن هذه الاراضي .

 

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعًا بحضور كل من مديرى الإصلاح الزراعي والادارة العامة للشئون القانونية والشئون المالية والإدارية والرقابة والمتابعة ومهندسين من إدارات التخطيط العمراني وحماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير إدارة الملكية الحيازية والشئون المالية بالهيئة ومدير منطقة الأملاك بالهيئة.

 حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتقديم المستندات الدالة على الملكية لقطع الأراضي الواردة بالبيان المقدم من الهيئة وكذا قيام الوحدات المحلية لمراكز ومدن (الدلنجات – ايتاي البارود - المحمودية - الرحمانية - دمنهور – كوم حمادة – أبوحمص – رشـيد - حوش عيسى) ببيان موقف استخدام قطع الأراضي التي تقع بنطاقها وذلك طبقًا للبيان المقدم من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

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