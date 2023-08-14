استقرار حالة الطقس في محافظة اسيوط درجة الحرارة العظمى 39 درجة

استقرت حالة الطقس في محافظة أسيوط، حيث يسود جو صافٍ غالبًا. وفقًا للتقارير الجوية، تشير البيانات إلى ارتفاع درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية في هذه الفترة. تهب رياح شمال-شمال غرب بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/ساعة، مما قد يساهم في بعض الانخفاض الملموس للحرارة.

كما تشير هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نسبة الرطوبة في المحافظة تبلغ حوالي 41 %. وهذا يعني أن الهواء قد يكون جافًا إلى حد ما، مما يعزز شعور الحرارة بشدة أثناء النهار.

وتستمر هذه الأحوال الجوية المستقرة على مدى الفترة المقبلة في أسيوط، إذ لا تتوقع الأرصاد الجوية حدوث أي تغيرات كبيرة في حالة الطقس. وبالتالي، ينصح الأهالي باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحرارة المرتفعة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كافية من الماء للبقاء مرطبين.

وأن حالة الطقس المستقرة في محافظة أسيوط توفر فرصة للسكان للاستمتاع بأنشطة خارجية منخفضة الشدة والاستمتاع بأشعة الشمس. ومع ذلك، يجب على الجميع أن يكونوا حذرين ويتبعوا إرشادات السلامة الخاصة بحالات الطقس الحارة.