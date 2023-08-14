تفاصيل القمة المصرية الأردنية الفلسطينية بالعلمين

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت اليوم في مدينة العلمين الجديدة، تقوم على التباحث والتشاور ما بين الزعماء الثلاثة حول القضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية المركزية.

وأضاف سلامة في تصريحه لـ"الوفد"، أن البحث عن تسوية القضية بمشاركة مصر والأردن له دلالة كبيرة، فمصر هي الحاضنة الرئيسية للقصية الفلسطينية والداعمة لها منذ سنوات طويلة وبالتالي القيادة الفلسطينية حريصة على رأي ودعم القيادة المصرية وخصوصًا أن مصر استضافت اجتماع الفصائل الفلسطينية منذ أسبوعين.

تسوية القضية الفلسطينية

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الرؤية المصرية دائمًا تقوم على مرتكزين رئيسين، الأول تحقيق اللُحمة الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني تحت راية واحدة، والثاني محاولة تقريب وجهات النظر للدخول في مفاوضات سياسية لإنهاء حالة العنف المتزايد من إسرائيل تجاه فلسطين.

وتابع: والأردن هي التي تشرف على المقدسات الإسلامية في فلسطين ولها دور كبير في دعم الفلسطينيين والتشاور مع القيادة المصرية والفلسطينية وصولًا لتسوية القضية.

ولفت سلامة إلى المقترح الأمريكي خلال الفترة القادمة، بعقد قمة خماسية تضم إسرائيل برعاية أمريكية مع مصر والأردن وفلسطين لتسوية القضية الفلسطينية، وهذا سيفيد في الخروج بنتيجة أنه لا يمكن أبدًا أن تكون هناك مفاوضات سياسية جادة مع استمرار العنف المتزايد من جانب الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين.

أشار إلى استضافت العلمين للقمة، إذ أصبحت قبلة لكل المباحثات السياسية وهي منبر سياسي له دلالة كبيرة، حيث أصبحت علامة للجمهورية الجديدة في هذا الإطار الذي تنطلق منه كل التحركات المصرية سواء إقليميًا أو دوليًا.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة اليوم، قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، بحضور زعماء الدول الثلاثة.